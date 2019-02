Im Streit um eine Beteiligung von Huawei am Aufbau der europäischen 5G-Netze wehrt sich der chinesische Netzwerkausrüster gegen den Vorwurf möglicher Spionage.

Ein Sprecher von Huawei Deutschland, Lemke, sagte im Deutschlandfunk, bei allen bisherigen Kooperationen weltweit sei sein Unternehmen noch nie mit derartigen Praktiken in Verbindung gebracht worden. Vor allem in Deutschland habe man stets Einblick in die eigenen Technologien gewährt und sei kooperativ gewesen. Abgesehen davon habe sein Unternehmen auch gar kein Interesse, Hintertüren in seine Hardware einzubauen, schließlich wolle man weiter Geschäfte machen. Noch dazu gebe es auch hohe technische Hürden, da Mobilfunknetze unabhängig vom öffentlichen Internet betrieben würden.



Vor allem die USA drängen die EU-Partner, Huawei vom Ausbau des 5G-Netzes auszuschließen. Grund ist die Furcht vor Spionage oder Sabotage. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass die Bundesregierung beim Ausbau des schnellen Mobilfunknetzes mit Blick auch auf Huawei die allgemeinen Sicherheitsanforderungen verstärken will.