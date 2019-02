Bundeskanzlerin Merkel hat Bedingungen formuliert, damit chinesische Firmen wie Huawei am Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland teilnehmen können.

Es müsse klargestellt sein, dass Peking nicht auf alle Daten chinesischer Produkte zugreifen könne, erklärte Merkel in Tokio bei einer Diskussionsveranstaltung mit Studenten. Generell müsse man mit China einen Weg finden, um die Rechte an geistigem Eigentum zu sichern. Experten verweisen darauf, dass Huawei zur Zusammenarbeit mit chinesischen Geheimdiensten verpflichtet sei und so Daten abgeschöpft werden könnten. Dies bestreitet das Unternehmen.

Warnung vor Risiken der künstlichen Intelligenz

Merkel äußerte sich in der japanischen Hauptstadt auch zur künstlichen Intelligenz und warnte vor den Risiken eines unkontrollierten Einsatzes. Alles, was in diesem Bereich unternommen werde, müsse dem Menschen dienen, betonte die Bundeskanzlerin. Sie war zuvor vom japanischen Kaiser Akihito empfangen worden. Es war die dritte Audienz Merkels bei dem Staatsoberhaupt.



Akihito wird am 30. April abdanken. Dann übernimmt sein Sohn Naruhito den Thron. Eine Audienz bei dem von den Japanern tief verehrten Staatsoberhaupt gilt als besondere Ehre, die nicht jedem ausländischen Staatsgast zuteil wird.