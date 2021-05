Das Bundesverkehrsministerium hat die thüringische Stadt Ilmenau zur Modellregion für den Mobilfunkstandard 5G bestimmt.

Wie verschiedene Medien unter Berufung auf die Berliner Behörde berichteten, testen nun in einem gemeinsamen Projekt die Stadtverwaltung, die Technische Universität Ilmenau sowie zwei Thüringer Unternehmen verschiedene 5G-Technologien, um den Straßenverkehr sicherer und effizienter zu machen. Im Mittelpunkt des Vorhabens stehe der flächendeckende 5G-Ausbau im gesamten Stadtgebiet, so dass langfristig im öffentlichen Nahverkehr autonom fahrende Busse eingesetzt werden könnten, heiß es weiter. Diese seien zum Betrieb auf den Austausch großer Datenmengen im Gigabyte-Bereich pro Minute angewiesen, den so nur der 5G-Standard gewährleisten könne.



Für die Umsetzung des auf drei Jahre angelegten Projekts stellt das Bundesverkehrsministerium eigenen Angaben zufolge eine Fördersumme in Höhe von 3,9 Millionen Euro bereit.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.