Die Unionsfraktion im Bundestag hat Drohungen der USA im Zusammenhang mit dem Aufbau des deutschen 5G-Mobilfunknetzes zurückgewiesen.

Der Parlamentarische Geschäftsführer Grosse-Brömer sagte in Berlin, die Bundesregierung brauche keine Aufforderung des amerikanischen Botschafters, um sicherheitspolitisch sinnvolle Schritte einzuleiten. Anlass ist die mögliche Beteiligung des chinesischen Mobilfunkanbieters Huawei am 5G-Netz. Die USA befürchten für diesen Fall Spionage und Sabotage. Laut "Wall Street Journal" soll Botschafter Grenell in einem Brief konkret damit gedroht haben, die bisherige Geheimdienst-Zusammenarbeit zu beenden, sollte Huawei nicht ausgeschlossen werden.