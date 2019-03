Die USA drohen mit Konsequenzen, sollte sich der chinesische Mobilfunkanbieter Huawei am Aufbau des deutschen 5G-Netzes beteiligen.

Die US-Botschaft in Deutschland erklärte, sollte die Bundesregierung auf - wie es hieß - "unzuverlässige" Partner setzen, könnte dies den Austausch von Informationen gefährden. Laut "Wall Street Journal" soll Botschafter Grenell in einem Brief konkret damit gedroht haben, die bisherige Geheimdienst-Zusammenarbeit zu beenden. Das Wirtschaftsministerium bestätigte den Eingang des Schreibens, wollte den Inhalt aber nicht kommentieren.



Die USA befürchten Spionage und Sabotage durch Huawei. Die Bundesregierung will vom Bieterstreit um die künftigen 5G-Lizenzen jedoch kein Unternehmen ausschließen.