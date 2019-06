Rund drei Monate dauert die Auktion von 5G-Frequenzblöcken. Jetzt darf sich der Staat über 6,5 Milliarden Euro freuen - mehr Geld als gedacht. Der Erlös soll in die Digitalisierung gesteckt werden - das hat Finanzminister Scholz versichert.

Man werde mit den Einnahmen in Höhe von gut 6,5 Milliarden Euro keine Haushaltslöcher stopfen, sagte Scholz am Abend in Berlin. Das Geld werde für die digitale Infrastruktur verwendet.



Es gebe nun mehr Mittel, um die Digitalisierung der Schulen voranzutreiben und auch dünn besiedelte Regionen mit einem besseren Breitband zu versorgen. Die Versteigerung der Frequenzen war zuvor nach rund 500 Runden zu Ende gegangen.



5G steht für die fünfte Mobilfunkgeneration und ermöglicht eine viel höhere Geschwindigkeit als bisher. Dies ist für zahlreiche Zukunftstechnologien wie das autonome Fahren oder die Telemedizin relevant.