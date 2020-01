Die Europäische Kommission empfiehlt den EU-Staaten, beim Aufbau der 5G-Netze risikobehaftete Anbieter wie Huawei aus Kernbereichen fernzuhalten.

Industriekommissar Breton sagte in Brüssel, es solle aber niemand gänzlich ausgeschlossen werden. Die Unternehmen müssten sich allerdings an klare Sicherheitsregeln halten. Der chinesische Huawei-Konzern begrüßte die Erklärung. Damit könne man sich weiterhin an der Einführung von 5G in Europa beteiligen.



Die USA fordern von den EU-Staaten, Huawei von dem Netzaufbau komplett auszuschließen. Grund ist die Sorge, dass der Konzern chinesische Spionage oder Sabotage ermöglichen könnte.



Das Auswärtige Amt verfügt offenbar über Hinweise auf eine nachweisliche Zusammenarbeit des Konzerns mit den chinesischen Sicherheitsbehörden. Die US-Nachrichtendienste hätten entsprechende Hinweise weitergegeben, schreibt das "Handelsblatt" unter Verweis auf einen ihm vorliegenden vertraulichen Vermerk des Ministeriums.