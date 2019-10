Das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei hat die neuen geplanten Sicherheitsregeln in Deutschland für den Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes begrüßt.

Dadurch würden gleiche Wettbewerbsregeln für alle Anbieter geschaffen, sagte ein Sprecher des Konzerns der Deutschen Presse-Agentur in Peking. Die Bundesnetzagentur hatte gestern ein Entwurfspapier veröffentlicht. Es enthält keine Klausel, die explizit gegen Huawei gerichtet ist. Vorgesehen ist, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik genutzte Komponenten überprüfen soll. Bundeswirtschaftsminister Altmaier betonte, das 5G-Netz spiele eine zentrale Rolle für Zukunftstechnologien. Hard- und Software müssten höchste Standstards erfüllen. In den USA steht der Konzern seit Mai wegen Sicherheitsbedenken auf einer schwarzen Liste.