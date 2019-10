Die Bundesregierung hat einen Bericht dementiert, nach dem die Entscheidung über eine Beteiligung des Huawei-Konzerns am deutschen 5G-Mobilfunknetz bereits gefallen ist.

Das chinesische Telekommunikationsunternehmen müsse zunächst - wie seine anderen Konkurrenten auch - nachweisen, dass es die aufgestellten Sicherheitskriterien erfülle, erklärte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Das "Handelsblatt" hatte unter Berufung auf die Bundesnetzagentur berichtet, Huawei solle der Marktzugang in Deutschland nicht versperrt werden. In den USA steht der Konzern seit Mai wegen Sicherheitsbedenken auf einer schwarzen Liste.