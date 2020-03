Bei den Tarifverhandlungen für Ärzte an Unikliniken gibt es eine Einigung.

Das teilten Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern mit. Danach erhöhen sich für rund 20.000 Ärzte an 23 tarifgebundenen Kliniken die Gehälter in drei Stufen um insgesamt 6,5 Prozent. Zudem sollen Ärzte pro Monat maximal vier Bereitschaftsdienste leisten und an nicht mehr als zwei Wochenenden arbeiten.