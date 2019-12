In Frankreich haben die Gewerkschaften für heute erneut zu landesweiten Streiks aufgerufen.

Erhebliche Behinderungen werden sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr erwartet. Auch bei der Metro bleiben die meisten Züge in den Depots. Für den Nachmittag ist ein großer Protestmarsch in Paris geplant. Es ist bereits der sechste Streiktag in Folge. Gestern war der Verkehr im Großraum Paris nahezu lahmgelegt worden. Betroffen war auch der Fernverkehr - etwa zwischen Frankreich und Deutschland. Die Proteste richten sich gegen die Regierungspläne für eine Rentenreform. Am Mittwoch will Premierminister Philippe Details dazu vorstellen.