6. Streiktag in Frankreich

In Frankreich sorgen Streiks den sechsten Tag in Folge für erhebliche Behinderungen im Zug- und Flugverkehr.

Laut staatlicher Bahngesellschaft fahren nur 20 Prozent der Schnellzüge TGV. Die Fluggesellschaft Air France strich ein Viertel ihrer Inlandsflüge und etwa jeden zehnten Mittelstreckenflug. Auch bei der Metro bleiben die meisten Züge in den Depots. Weil viele Pendler auf Autos umgestiegen sind, werden aus dem Großraum Paris kilometerlange Staus gemeldet. Für den Nachmittag ist ein großer Protestmarsch in Paris geplant.



Die Proteste richten sich gegen die geplante Rentenreform. Die Regierung will Sonderregelungen und Privilegien für bestimmte Berufsgruppen abschaffen.