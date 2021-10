Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die richtigen Worte gefunden: "Die Geschichten der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter verdienen einen angemessenen Raum in unseren Schulbüchern und in unserer Erinnerungskultur; eine Randnotiz wird ihrem Beitrag für unser Land nicht gerecht."

So Steinmeier beim Festakt der Türkischen Gemeinde in Deutschland zum 60. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens. Mit Worten wie diesen erkennt der Bundespräsident die Leistung und die Geschichte von Menschen an, ohne die das deutsche Wirtschaftswunder nach einhelliger Meinung von Historikern und Historikerinnen nicht möglich gewesen wäre.

Deutschland ist ein Einwanderungsland

Eine Anerkennung, auch von politischer Seite, die Selbstverständlichkeit sein sollte – und es doch nicht ist. 1993 verübten vier Rechtsextreme einen Brandanschlag auf das Haus der Familie Genc in Solingen. Fünf türkische Frauen starben. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl erschien nicht zu ihrer Beerdigung. Er hatte "weiß Gott andere wichtige Termine", ließ sein Sprecher verlauten

Wenn Bundespräsident Steinmeier und auch Bundeskanzlerin Merkel es heute besser machen, dann auch, weil sie als Tatsache anerkennen, was andere immer noch negieren: Deutschland ist ein Einwanderungsland. Diese Gesellschaft ist vielfältig. Ob auf Schulhöfen, in Familien oder in gesellschaftlichen Debatten, in denen auch die Enkel und Urenkel der einstigen Gastarbeiter endlich selbstbewusst ihre Stimmen erheben. Dass diese Vielfalt einigen als mühsam oder gar bedrohlich erscheint, liegt nicht an der Vielfalt selbst. Es liegt an unserem Umgang mit ihr.

Der Fachkräftemangel ist auch heute groß

60 Jahre Anwerbeabkommen zeigen auch: Das Ignorieren von gesellschaftlicher Veränderung kann nur schiefgehen. Es führt zu Spätfolgen, die unnötig sind und über Generationen hinweg Spuren hinterlassen. Darunter, dass man die erste Generation türkischer Arbeiterinnen und Arbeiter sich selbst überlassen, kein flächendeckendes Netz gebildet hat, um sie und ihre Kinder beim Ankommen zu unterstützen, leidet unsere Gesellschaft bis heute.

Fakt ist: Migration nach Deutschland wird es weiter geben. Und wie schon im Jahr 1961 steht dahinter nicht in erster Linie Gutmenschentum. Der Fachkräftemangel ist groß, Experten sprechen von einem Bedarf an bis zu 400.000 Zuwanderern pro Jahr. Grund genug, die zurückliegenden 60 Jahre als Lehrstück zu nehmen – anzupacken und dieses Einwanderungsland aktiv und gemeinsam zu gestalten, anstatt an der Vision einer Gesellschaft festzuhalten, die es so längst nicht mehr gibt, vielleicht auch nie gab.

Die ehemaligen Gastarbeiter und ihre Nachkommen können und sollten dabei aktiv einbezogen werden. Man muss sie dazu fragen, ihnen zuhören. Die meisten teilen ihre Erfahrungen gerne. Auch ohne Festakt und Jubiläum übrigens.