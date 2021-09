Bundespräsident Steinmeier hat die Familien türkischer Einwanderer als wichtigen Teil Deutschlands gewürdigt.

Er sagte bei einer Veranstaltung zum 60. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens in Berlin, ein Deutschland ohne die sogenannten Gastarbeiter und ihre Nachkommen sei schlicht nicht mehr vorstellbar. Sie und Einwanderer aus anderen Ländern hätten viel dazu beigetragen, dass die Bundesrepublik heute gesellschaftlich offener und vielfältiger, wirtschaftlich stärker und wohlhabender sei. Steinmeier kritisierte in dem Zusammenhang die Verwendung des Begriffs "Menschen mit Migrationshintergrund". Vielmehr sei Deutschland ein Land mit Migrationshintergrund.



Mit der Anwerbung sogenannter Gastarbeiter aus dem Ausland hatte die Bundesrepublik in den Wirtschaftswunderjahren auf den steigenden Bedarf an Arbeitskräften reagiert.

