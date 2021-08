An der Stelle, wo vor 60 Jahren die Mauer gebaut wurde, stehen heute E-Roller im Weg. Kaum noch vorstellbar, was dort einst passierte – vor allem für diejenigen, die heute mit dem E-Roller fahren.



Umso wichtiger, dass wir drüber reden: Über Diktatur und Freiheit. Über die Toten und den Mut zum Aufbruch; Ausbruch. Vor allem aber: Über eine andere Gesellschaft, die sich da in den 40 Jahren DDR entwickelt hat. Eine Mauer in den Köpfen, wie sie in den 90ern propagiert wurde – die gibt es nicht mehr. Aber das Erbe der DDR wirkt nach – das geht auch nicht so schnell weg.

(picture-alliance / dpa | Giehr)Der Tag, an dem der Mauerbau begann

Vor 60 Jahren, am 13. August 1961, begann der Bau der Berliner Mauer. RIAS-Reportagen vom Tag der historischen Ereignisse dokumentieren die Reaktionen der Menschen in Berlin.





Deshalb sollten Ost und West reden über all die Widersprüche: Eine Mangelwirtschaft, in der über 90 Prozent der Frauen gearbeitet haben. Eine Gesellschaft, für die Kinderbetreuung selbstverständlich war. Aber in der schon die Kleinsten im Kindergarten gelernt haben, was sie besser nicht sagen. Die Deutschen müssen reden über Unzufriedenheit und das "sich arrangieren", das bis heute nachwirkt.



Ja, längst ist ein Diskurs entstanden, der nicht erst auf Gedenktage wartet. Und dazu auch auf die Umbruchsjahre der 90er Jahre guckt. Auf den Umsturz, der nach dem Umsturz kam. Auf die Menschen, die in die DDR eingewandert waren und sich plötzlich in der BRD zurechtfinden mussten. Es geht um Massenarbeitslosigkeit, Rassismus und Rechtsradikalismus oder die Herausforderung Demokratie. Um Polikliniken und Ganztagsbetreuung.

Vierte Generation stellt schmerzhafte Fragen

Ein Diskurs der nicht nur von Historikerinnen geführt wird. Sondern von immer mehr jungen Menschen: Autoren, Unternehmerinnen, Theatermachern, Journalistinnen. Die dritte, vierte Generation traut sich, Fragen zu stellen. Unbequeme, schmerzhafte. Aber sie traut sich auch anzuerkennen und auf die Nachwirkungen der DDR mit Empathie und Neugier zu gucken.

Überflüssig zu sagen, dass dieser Diskurs und diese Menschen im Wesentlichen aus den fünf Bundesländern kommen, die schon lange nicht mehr neu sind. Es reden Menschen, die dort noch leben. Oder wieder leben. Oder nicht mehr dort leben. Sondern vielleicht in Baden-Württemberg, so wie ich. Aber ihre Biographien zeigen alle eindeutige Ost-Spuren.

(picture-alliance / dpa / Ralf Succo Pool)Generalstaatsanwalt a.D. Christoph Schaefgen - Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen

Jurist Christoph Schaefgen hat die Verfolgung der DDR-Regierungs- und Vereinigungskriminalität strafrechtlich übernommen. "Diese Arbeit hatte in der alten Bundesrepublik kein gutes Image", sagte er im Dlf.

Längst haben sich Initiativen gegründet wie die "Dritte Generation Ost" oder "Wir sind der Osten", die nach vorn gucken und zeigen, was "der Osten" eigentlich alles wuppt und schafft. Start-Ups, politisches Engagement, Kultur-Organisationen, oder solche, die fürs Leben auf dem Land werben.



Es ist erstmal richtig und wichtig, dass dieser Diskurs vom Osten für den Osten geführt wird. Aber in einem nächsten Schritt muss er hinausgetragen werden in die anderen elf Bundesländer. Denn westdeutsche Geschichte hat längst auch im Osten ihren Platz. Umgekehrt sollte das auch so sein. Wenn die Deutschen Trennendes überwinden wollen.

(dpa/picture alliance/Geisler-Fotopress)Gysi: Mauerbau hat Idee des Sozialismus deutlich beschädigt

Der Mauerbau am 13. August 1961 sei ein Eingeständnis der DDR gewesen, dass der Staatssozialismus nicht ausreichend attraktiv gewesen sei, sagte der Linken-Politiker Gregor Gysi im Dlf. Die Diktatur habe sich nach der Errichtung nie mehr kritisch damit auseinandergesetzt.