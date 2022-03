Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt das nördliche Ende eines Konvois russischer Fahrzeuge südöstlich von Iwankiw, nordwestlich von Kiew. (dpa)

Das Büro der Menschenrechtsbeauftragten Bachelet teilte in Genf mit, unter den Todesopfern seien auch mindestens sieben Kinder. - Nach ukrainischen Angaben wurden bereits mehr als 350 Zivilisten infolge der Kämpfe getötet. Russland weist den Vorwurf, es greife zivile Einrichtungen an, zurück.

In Charkiw gab es nach Angaben der Behörden mindestens elf Tote beim Beschuss eines Wohnblocks. Medien berichten von weiteren Explosionen in Kiew. Der ukrainische Generalstab erklärte, es seien nun auch Truppen aus Belarus in Richtung Ukraine unterwegs. Außerdem gibt es Berichte über einen mehr als 60 Kilometer langen russischen Militärkonvoi, der sich auf Kiew zubewegt - deutlich länger als zunächst gemeldet. Die Kolonne bestehe aus gepanzerten Fahrzeugen, Panzern, Artilleriegruppen und Begleitfahrzeugen, teilte das auf Satellitenbilder spezialisierte US-Unternehmen Maxar Technologies mit. Der Konvoi soll noch rund 25 Kilometer von Kiew entfernt sein.

Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht überprüfen.

Der ukrainische Präsident Selenskij forderte den Ausschluss Russlands aus dem UNO-Sicherheitsrat. Ein Staat, der Kriegsverbrechen an Zivilisten begehe, könne nicht Mitglied dieses Gremiums sein, sagte er in einer Videobotschaft am späten Abend.

Selenskyj forderte, dass Russland der Zugang zu allen Häfen, Kanälen und Flughäfen der Welt verwehrt wird.

Das ukrainische Militär erklärte, seit der russischen Invasion am vergangenen Donnerstag seien mehr als 5.000 russische Soldaten getötet und 191 Panzer vernichtet worden. Moskau teilte unter anderem mit, die eigenen Truppen seien in der ostukrainischen Region Luhansk weiter ins Landesinnere vorgedrungen. Mehr als 1.000 Objekte der militärischen Infrastruktur seien zerstört worden, darunter über 300 Panzer.

