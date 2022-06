Theary Seng wartete vor dem Gerichtsgebäude als Freiheitsstatue verkleidet auf ihr Urteil. Die Anwältin, die auch einen amerikanischen Pass hat, wurde gleich nach dem Urteil von der Polizei ins Gefängnis gebracht. (dpa/ Heng Sinith)

Die Regierungskritiker wurden verschiedener Vergehen wie Verschwörung oder Landesverrat schuldig gesprochen. Unter den Verurteilten befinden sich auch der im Exil lebende Oppositionsführer Sam Rainsy und die US-kambodschanische Anwältin und Aktivistin Theary Seng. Sie hatte vor dem Gericht in Phnom Penh als Freiheitsstatue verkleidet gegen den Prozess protestiert. Nach ihrer Verurteilung zu sechs Jahren Haft wegen Landesverrats wurde sie in einen Polizeiwagen gezerrt. Andere Angeklagte befanden sich bereits in Haft oder wurden in Abwesenheit verurteilt.

In Kambodscha ist seit 37 Jahren Ministerpräsident Hun Sen an der Macht.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.