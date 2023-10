Verletzte bei Anti-Israel-Demonstration in Istanbul. (Emrah Gurel/AP/dpa)

Unter ihnen seien 43 Polizisten, teilten die Behörden mit. Die Menschen hatten sich gestern Abend nach dem tödlichen Beschuss eines Krankenhauses in der Stadt Gaza vor dem israelischen Konsulat in Istanbul versammelt. Als einige Demonstrierende versuchten, die Sicherheitsabsperrung zu durchbrechen und in das Gebäude einzudringen, kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Die Polizei nahm fünf Personen fest.

