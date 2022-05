Die russischen Angriffe im Osten der Ukraine nehmen wieder zu. (AFP / Yasuyoshi Chiba)

Diese hätten Geländegewinne erzielen können, teilte der ukrainische Generalstab mit. Im Gebiet Luhansk soll es einen russischen Luftangriff auf eine Schule gegeben haben. Dabei wurden nach Angaben des örtlichen Gouverneurs mindestens zwei Menschen getötet. Zudem seien noch etwa 60 Menschen unter den Trümmern verschüttet.

Nach Angaben aus Moskau wurde in der Nacht im Schwarzen Meer ein ukrainisches Kriegsschiff bei einem Raketenangriff zerstört. Zudem habe man in den vergangenen 24 Stunden mehrere ukrainische Militärflugzeuge und Helikopter abgeschossen. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Keine Frauen und Kinder mehr in Stahlwerk

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste setzt Russland aufgrund hoher Verluste mehrere ranghohe Kommandeure im Kampf in der Ukraine ein. In einem Bericht des Verteidigungsministeriums in London heißt es, es gebe aber bisher keine Anzeichen dafür, dass die Anwesenheit der Offiziere zu einem verbesserten Einsatzkonzept geführt habe.

In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol haben offenbar die letzten verbliebenen Frauen, Kinder und ältere Personen das von russischen Truppen belagerte Asow-Stahlwerk verlassen können. Das teilte die ukrainische Vize-Regierungschefin Wereschtschuk gestern abend via Telegram mit. Weiterhin halten sich zahlreiche Kämpfer auf dem Gelände des Stahlwerks auf.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.