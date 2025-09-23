60 Soldaten der Wehrmacht wurden auf der Kriegsgräberstätte in Lietzen eingebettet. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

In einer Ansprache sagte der Geschäftsführer des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Brandenburg, Breithaupt, noch immer würden im Bundesland jedes Jahr die Überreste von Gefallenen des Zweiten Weltkriegs entdeckt. Im Landkreis Märkisch-Oderland war die Zahl der Gefallenen durch den Vormarsch der Roten Armee im März 1945 besonders hoch. Dort werden noch viele Vermisste vermutet.

Die Kriegsgräberstätte in Lietzen gilt mit rund 30.000 Gräbern als eine der größten in Brandenburg.

