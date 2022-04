Vorbereitungen für den FDP-Bundesparteitag in Berln (picture alliance/dpa | Wolfgang Kumm)

Anders als zuvor in der Corona-Pandemie werden die Teilnehmer am Veranstaltungsort persönlich zusammenkommen. Parteichef Lindner wird allerdings wegen seiner Corona-Infektion per Video zugeschaltet sein. Am Nachmittag soll der Bundestagsabgeordnete Djir-Sarai zum Generalsekretär gewählt werden.

Den 662 Delegierten liegt ein Leitantrag des Bundesvorstands zur Lieferung von Waffen an die Ukraine vor. Darin heißt es, unter Beachtung mehrerer Kriterien müsse das Land schnell und wirksam unterstützt werden. Dazu gehörten auch die Lieferung schwerer Waffen und die schnelle Bereitstellung von Rüstungsgütern durch die deutsche Industrie, für die Deutschland die Finanzierung übernehme.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.