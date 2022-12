Wie schon im September haben Russland und die Ukraine wieder Gefangene ausgetauscht. (IMAGO / ITAR-TASS / Russian Defense Ministry)

Der Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Jermak, teilte auf Telegram mit, die Soldaten hätten unter anderem in den Regionen Donezk und Luhansk gekämpft. Auch vier Leichen seien übergeben worden. Laut Jermak hatte der nun freigelassene US-Bürger der Ukraine geholfen. Der Mann war im Juni festgenommen und beschuldigt worden, an anti-russischen Demonstrationen in der Stadt Cherson teilgenommen zu haben. Sein Anwalt bestritt dies und betonte, der Amerikaner sei zufällig in die Versammlung geraten. Er habe in einem Nachtclub gearbeitet.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.