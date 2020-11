Anlässlich des 65. Gründungstags der Bundeswehr hat in Berlin ein feierliches Gelöbnis von Rekrutinnen und Rekruten stattgefunden. Dabei mahnte Bundespräsident Steinmeier, dass sich Bundeswehr und Gesellschaft in unserer Demokratie niemals fremd werden dürften. Die Parlamentsarmee sei geprägt durch die Idee des Staatsbürgers in Uniform.

Steinmeier betonte, nie zuvor habe die Bundeswehr so breite Verantwortung zu tragen gehabt, wie heute. Bei Auslandseinsätzen, der Cyberabwehr und der Unterstützung in der Corona-Pandemie leiste die Bundeswehr Außerordentliches.

Die Rede des Bundespräsidenten können Sie hier nachlesen.

Steinmeier hofft auf Erneuerung des transatlantischen Verhältnisses

Steinmeier äußerte auch seine Hoffnung auf eine Erneuerung des transatlantischen Bündnisses mit dem künftigen US-Präsident Biden. Dafür sei es wichtig, die europäische Verteidigungspolitik zu stärken und mehr Geld zu investieren. Die Soldatinnen und Soldaten hätten zudem einen Anspruch auf die bestmögliche Ausrüstung, sagte der Bundespräsident.



Steinmeier sprach sich außerdem dafür aus, eine muslimische Militärseelsorge einzuführen. Religiöse Betreuung dürfe man muslimischen Soldatinnen und Soldaten nicht vorenthalten, erklärte er in seiner Rede beim Gelöbnis. In diesem Jahr wurde eine jüdische Militärseelsorge eingeführt. Außerdem würdigte Steinmeier die Diversität in der Bundeswehr. So dienten Frauen ganz selbstverständlich in der Bundeswehr. Zudem steige der Anteil derer, deren Eltern und Großeltern aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen seien.

Kramp-Karrenbauer wirbt für Aufrüstung der Bundeswehr

An der Zeremonie nahm auch Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer teil. Sie betonte, die Bundeswehr habe ihre eigene demokratische Tradition entwickelt. Es gebe Wenige, die versuchten, aus anderen, vergifteten Quellen zu schöpfen. Im Vorfeld hatte die CDU-Vorsitzende im ARD-Fernsehen für eine deutliche Aufrüstung der Bundeswehr geworben. Angesichts der zunehmenden internationalen Anti-Terror-Einsätze brauche es modernere Waffensysteme und eine entsprechende Ausrüstung. Zur der Forderung der US-Regierung an Deutschland, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, sagte sie, man müsse zweifellos mehr tun. Allerdings nicht für einen US-Präsidenten, sondern für die eigene Sicherheit.

Bartels mahnt bessere Ausstattung an

Der frühere Wehrbeauftragte des Bundestages mahnte eine bessere Ausstattung der Bundeswehr an. Nur ein Bruchteil der Ausrüstung und der Transportmittel sei einsatzbereit, sagte der SPD-Politiker im NDR. Erst wenn das geändert werde, könne die Truppe einen stärkeren Beitrag zur Bündnisverteidigung in Europa leisten.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.