Ermittlungsgruppe "Berg" befreite 65 Kinder in den vergangenen Jahren (Federico Gambarini/dpa)

Das geht aus der Bilanz der polizeilichen Ermittlungsgruppe "Berg" hervor, die heute veröffentlicht wurde. Die Gruppe war 2019 gegründet worden, nachdem im Haus eines Familienvaters in Bergisch-Gladbach riesige Mengen kinderpornografischer Daten gefunden worden waren. In der Folge stießen die Ermittler auf ein weit verzweigtes Geflecht von Verdächtigen, die sich im Netz über Kindesmissbrauch austauschten. Insgesamt konnten 439 Tatverdächtige identifiziert werden, es gab 27 Festnahmen. - Der Leiter der Ermittlungsgruppe, Esser, sagte, Kindesmissbrauch sei keineswegs ein Verbrechen am Rande der Gesellschaft. Die Tatverdächtigen stammten aus allen Gesellschaftsschichten. Die Ermittlungsgruppe wird nun aufgelöst.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.