Ein Gericht in der Stadt Izmir befand sie für schuldig, von einem Callcenter aus Menschen in Deutschland angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben zu haben. Dies gab die Staatsanwaltschaft Heilbronn bekannt, die an den Ermittlungen in dem Fall beteiligt war. Die Täter hatten demnach mit Hilfe von Helfern in mehreren Bundesländern insgesamt rund 900.000 Euro ergaunert. Beim Haupttäter wurden Geld, Gold, Fahrzeuge und Immobilien im Gesamtwert von rund 105 Millionen Euro konfisziert.

