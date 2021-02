Der Soziologe und Künstler Urs Jaeggi ist tot.

Der in der Schweiz geborene Wissenschaftler starb im Alter von 89 Jahren in Berlin, wie seine Familie mitteilte. Jaeggi lebte abwechselnd in Berlin und Mexiko-Stadt. Mit seinem Buch "Macht und Herrschaft in der BRD" galt er als einer der wichtigsten Ideengeber der Studentenbewegung in den 60er Jahren.

