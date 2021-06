Die deutsche Nationalmannschaft hat im letzten Test vor der Fußball-EM mit 7:1 (5:0) gegen Lettland gewonnen.

Die Auswahl von Bundestrainer Löw blieb am Montagabend in Düsseldorf deutlich überlegen, Nationaltorwart und Kapitän Manuel Neuer musste in seinem 100. Länderspiel allerdings ein Gegentor hinnehmen. Ernst wird es für die deutsche Mannschaft im ersten EM-Gruppenspiel am 15. Juni in München gegen Weltmeister Frankreich.



Robin Gosens (19.), Ilkay Gündogan (21.), Thomas Müller (27.), Serge Gnabry (45.), Timo Werner (50.) und Leroy Sané (76.) trafen vor erstmals wieder zugelassenen 1.000 Zuschauern für Deutschland. Hinzu kam ein Eigentor von Lettlands Torwart Roberts Ozols (39.). Aleksejs Saveljevs (75.) erzielte den Ehrentreffer für die Gäste.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.