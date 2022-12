2021 starben mehr als eine Million Menschen. (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts starben 2021 mehr als eine Million Menschen. 2020 wurden noch rund 990.000 Verstorbene gezählt. Wie aus der Todesursachenstatistik hervorgeht, war bei sieben Prozent aller Verstorbenen Covid-19 als ausschlaggebende Todesursache angegeben.

In diesen Zahlen nicht enthalten sind Fälle, in denen Covid-19 auf dem Totenschein als Begleiterkrankung dokumentiert wurde, wie die Statistiker betonen. Diese Zahlen will das Statistische Bundesamt im Januar 2023 veröffentlichen.

