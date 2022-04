Reiseprogramm

Junge Menschen können sich wieder für kostenlose EU-Tickets bewerben. (imago/Westend61)

In diesem Jahr werden im Zuge des Reiseprogramms "DiscoverEU" 70.000 Fahrkarten verlost, wie die Kommission in Brüssel mitteilte. Interessierte können sich zwei Wochen lang darum bewerben. In der ersten Runde sollen 35.000 Pässe vergeben werden. Im Oktober wird dann die zweite Hälfte verteilt.

Wer sich bewerben will, muss erst sein Wissen in einem Multiple-Choice-Quiz mit Fragen zur Europäischen Union und zu EU-Jugend-Initiativen unter Beweis stellen. Am Ende wird eine Rangliste erstellt und die Tickets - solange der Vorrat reicht — anhand dieser vergeben. Die Initiative "DiscoverEU" wurde im Jahr 2018 mit der Idee ins Leben gerufen, jedem EU-Bürger zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket zu schenken und ihn so mit dem Kontinent vertraut zu machen.