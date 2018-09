In Los Angeles sind die Emmy Awards verliehen worden.

In der Kategorie "Beste Serie" gewann "Game of Thrones" für die siebte Staffel den wichtigen US-Fernsehpreis. "Beste Comedyserie" wurde "The Marvelous Mrs. Maisel". Ausgezeichnet wurden auch Rachel Brosnahan für die Titelrolle in der Comedy, Nebendarstellerin Alex Borstein sowie Serienschöpferin Amy Sherman-Palladino.



Die britische Schauspielerin Claire Foy wurde für ihre Rolle als Königin Elisabeth II. in der Serie "The Crown" als "Beste Schauspielerin" ausgezeichnet. "Bester Schauspieler" wurde "The Americans"-Star Matthew Rhys.