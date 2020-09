Bundeskanzlerin Merkel hat den Zentralrat der Juden als fest verankerte Institution und bedeutende Stimme in Deutschland gewürdigt. Sie äußerte sich zugleich beschämt über das Erstarken des Antisemitismus.

Beim Festakt zum 70-jährigen Bestehen des Zentralrates in Berlin sagte Merkel, die jüdische Gemeinschaft in der Bundesrepublik sei heute die drittgrößte Europas. Mehr Jüdinnen und Juden leben nur in Frankreich und Großbritannien.



Merkel erinnerte daran, dass der Zentralrat vor 70 Jahren als Provisorium gedacht gewesen sei und dass 1950 niemand mit dem heutigen, Zitat, "stolzen Jubiläum" habe rechnen können. Damals sei es abwegig gewesen zu hoffen, dass die Juden nach dem Zivilisationsbruch der Shoah in Deutschland einen Neuanfang wagen und ein Zuhause finden würden.

Merkel äußert sich beschämt über Erstarken des Antisemitismus

Die Kanzlerin sagte, zwar dürfe man sich heute über ein blühendes jüdisches Leben in Deutschland freuen. Doch dass sich viele Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht sicher und nicht respektiert fühlten, mache ihr große Sorgen. Wörtlich sagte Merkel: "Es ist eine Schande und beschämt mich zutiefst, wie sich Rassismus und Antisemitismus in unserem Land in diesen Zeiten äußern."

Schuster: Vertrauen der Gründer immer wieder erschüttert

Der Präsident des Zentralrats, Schuster, sagte, die Gründer des Rates hätten Deutschland damals einen großen "Vertrauensvorschuss" gewährt, weil sie sich in dem Land verwurzelt gefühlt hätten. Angesichts von teils tödlichen Anschlägen auf Juden und jüdische Einrichtungen sei das Vertrauen der Gründer aber immer wieder tief erschüttert worden - von Schmierereien Ende der 50er Jahre an der erst kurz zuvor wiedereröffneten Kölner Synagoge bis hin zum Anschlag auf die Synagoge in Halle vor etwa einem Jahr.



Schuster erwähnte auch die Corona-Krise. So kursierten im Internet die wildesten Verschwörungstheorien, die die Juden als Verursacher des Virus sähen.



Der Zentralrat der Juden war am 19. Juli 1950 in Frankfurt am Main gegründet worden und hat seit 1999 seinen Sitz in Berlin. Ihm gehören rund 100.500 Mitglieder aus 105 jüdischen Gemeinden an.

