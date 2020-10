Die ehemalige Bundesjustizministerin Leutheuser-Scharrenberger sieht in Deutschland einen gefestigten Rechtsstaat.

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Bundesgerichtshofs sagte die FDP-Politikerin im Deutschlandfunk, eine unabhängige Justiz sei heute auch in Demokratien nicht mehr selbstverständlich, wie der Blick beispielsweise nach Ungarn zeige. Dort säge die Regierung an der Unabhängigkeit und stelle Gerichtsentscheidungen immer wieder in Frage. Zudem erschrecke sie auch die politische Einwirkung auf Richter sowie das Justizsystem als Ganzes - wie etwa in Polen.

"Eine wehrhafte Demokratie"

Deutschland hingegen sei eine wehrhafte Demokratie. Dies habe sich auch in der aktuellen Situation gezeigt. Die massiven Gundrechtsbeschränkungen durch das Infektionsschutzgesetz zu Beginn der Coronavirus-Pandemie seien von den Gerichten immer wieder korrigiert worden, erklärte Leutheuser-Schnarrenberger. Der Rechtsstaat funktioniere also auch in Ausnahmesituationen.

"BGH muss seine Geschichte vollständig aufarbeiten"

Am 8. Oktober wird in Karlsruhe der 70. Jahrestag der Gründung des Bundesgerichtshofs (BGH) und des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof gefeiert. Weit über 60 Prozent der Richter damals seien zuvor NSDAP-Mitglieder gewesen, sagte Leutheusser Schnarrenberger. Die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit sei lange Zeit nur punktuell geschehen und noch nicht abgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.