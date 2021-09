Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, hat an die Gründung des höchsten deutschen Gerichts vor 70 Jahren erinnert.

Der Gang nach Karlsruhe sei zum Sinnbild geworden für das Vertrauen der Menschen in das Bundesverfassungsgericht als Institution, sagte Harbarth in Karlsruhe. Vor allem aber gebe es auch Vertrauen in den demokratischen und sozialen Rechtsstaat und in die Unabhängigkeit der Justiz. Zugleich mahnte Harbarth, nicht aus den Augen zu verlieren, dass die Errungenschaften des Grundgesetzes zerbrechlich seien.



Auf dem Marktplatz in Karlsruhe eröffnte er einen gläsernen Container. Darin sind unter anderem die roten Roben der Verfassungsrichterinnen und -richter sowie Videostatements von Mitarbeitern zu sehen. An der Veranstaltung nahmen auch die Vizepräsidentin des Gerichts, König, und Oberbürgermeister Mentrup teil.

