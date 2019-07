Bundespräsident Steinmeier hält die Unabhängigkeit und Objektivität von Medien für die Grundlage einer funktionierenden Demokratie.

Anlässlich eines Festakts zum 70-jährigen Bestehen der Deutschen Presse-Agentur sagte Steinmeier in Berlin, Demokratie sei angewiesen auf Journalisten, die recherchieren, prüfen und analysieren, bevor sie Informationen veröffentlichen. Angesichts des Dauerfeuers von Nachrichten und "Fake News" seien verlässliche Quellen wie die dpa unabdingbar. Gleichzeitig müsse zwischen Politik und Journalismus eine professionelle Distanz herrschen, so der Bundespräsident.



Steinmeier ging auch auf die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke ein. Physische Gewalt sei ein Angriff auf die politische Kultur und die Demokratie in Deutschland. Vieles deute in diesem Fall auf eine neue Qualität von Rechtsterrorismus hin, der mit allen staatlichen Mitteln bekämpft werden müsse.