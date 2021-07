Der CSU-Innenpolitiker Kuffer hat anlässlich des 70. Jahrestags der Genfer Flüchtlingskonvention dazu aufgerufen, die Grenzen des Asylrechts zu beachten.

Menschen in Not müsse man helfen, dafür sei das Asylrecht da, sagte der Bundestagsabgeordnete im Deutschlandfunk. Davon sei jedoch die Frage der Migration zu trennen. Es gebe berechtigte Gründe für Migration, aber diese folgten anderen Maßstäben. Sie orientierten sich daran, was im Interesse Deutschlands liege. Eine solche Differenzierung sei nötig, und sie werde an den EU-Außengrenzen vorgenommen. Man dürfe unter dem Deckmantel Asyl nicht alles an Zuwanderung zulassen, betonte der CSU-Politiker. Das gefährde sowohl das Asylrecht als auch die Hilfsbereitschaft der Menschen in Deutschland.



Der zuständige UNO-Hochkommissar Grandi forderte, die Prinzipien der Genfer Flüchtlingskonvention zu verteidigen. Er sei alarmiert, weil europäische und andere Länder immer öfter versuchten, sich ihren Verpflichtungen zu entziehen. EU-Parlamentspräsident Sassoli bekräftigte die Forderungen nach einer gemeinsamen Asylpolitik der Europäischen Union. Dafür sei es höchste Zeit, teilte er via Twitter mit. Seit Jahrzehnten schütze das UNO-Abkommen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Verfolgung. Angesichts von Millionen Vertriebenen heute müsse man härter daran arbeiten, die Konvention umzusetzen.



Die Konvention ist der Grundpfeiler des weltweiten Asylwesens. Sie listet die Rechte von Flüchtlingen auf wie den Zugang zu Gerichten des Gastlandes. Das Abkommen benennt aber auch Pflichten wie die Achtung der Gesetze im Gastland.

