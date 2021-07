Der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Grandi, hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, die Prinzipien der Genfer Flüchtlingskonvention zu verteidigen. Er sei alarmiert, weil europäische und andere Länder immer öfter versuchten, sich ihren Verpflichtungen zu entziehen, sagte Grandi am 70. Jahrestag der Unterzeichnung der Konvention.

Die Konvention ist der Grundpfeiler des weltweiten Asylwesens. Sie garantiert Menschen Schutz, die in ihrem eigenen Land verfolgt werden. Bundesentwicklungsminister Müller warf der Europäischen Union in dem Bereich eine kurzsichtige Politik vor. Brüssel müsse noch viel stärker zur Überwindung der Ursachen von Flucht und Vertreibung beitragen, forderte der CSU-Politiker gegenüber dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Ansonsten würden auch die Menschen in Europa noch stärker mit den Konsequenzen der globalen Flüchtlingskrisen konfrontiert. Bisher tragen laut Müller die ärmsten Länder die Hauptlast der weltweiten Flüchtlingskrise. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, rief anlässlich des 70. Jahrestags der Genfer Flüchtlingskonvention zur Verteidigung des Abkommens auf.

Migrationsforscher Knaus: kein Grund zum Feiern

Der Migrationsforscher Knaus sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Flüchtlingskonvention sei ein großartiges Dokument. Es gebe aber keinen Grund zum Feiern, weil sie von vielen Staaten nicht angewandt werde, darunter auch solche, die sie unterzeichnet hätten. Solange dies so sei, werde die Vereinbarung weiter "im Koma im liegen", meinte der Forscher von der European Stability Initiative.

Genfer Flüchtlingskonvention vor 70 Jahren verabschiedet

Die Genfer Flüchtlingskonvention wurde am 28. Juli 1951 verabschiedet und ist die Grundlage des internationalen Flüchtlingsrechts. Sie garantiert Menschen Schutz und Aufnahme, die in ihrem eigenen Land verfolgt werden. Zudem verpflichtet sie Aufnahmeländer dazu, niemanden dorthin zurückzuschicken, wo ihm Verfolgung droht. 149 Staaten haben entweder die Konvention oder ihr Zusatzprotokoll unterzeichnet.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.