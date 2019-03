70 Jahre Grundgesetz Wissenschaftsfreiheit - eine Erfolgsgeschichte?

Eingriffe in menschliches Erbgut und Entwicklung künstlicher Intelligenz – wie weit darf die im Grundgesetz verankerte Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre gehen? Und wo die Wissenschaft selbst in Gefahr gerät - in Ungarn, der Türkei, den USA - wie verteidigen wir die Freiheit des Denkens?

Am Mikrofon: Ulrich Blumenthal und Andreas Sentker