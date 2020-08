Bundeskanzlerin Merkel hat den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Technischen Hilfswerks anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Organisation für ihren Einsatz gedankt.

Merkel sagte in ihrem Video-Podcast, die Helfer des THW schützten im In- und Ausland die höchsten aller Güter: Gesundheit und Leben ihrer Mitmenschen. Darauf könnten die 80.000 Beschäftigten des Hilfswerks stolz sein. Auch im Kampf gegen das Coronavirus sei das THW unverzichtbar, so die Kanzlerin: medizinisches Personal werde unterstützt, Schutzausrüstungen und Desinfektionsmittel würden verteilt und Teststationen aufgebaut.



Der damalige Innenminister und spätere Bundespräsident Heinemann hatte am 22. August 1950 den Auftrag zur Gründung des THW erteilt. Dieses wurde zur zentralen Freiwilligenorganisation des Bundes.