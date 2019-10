Zum 70. Jahrestag der Volksrepublik China demonstrieren wieder zehntausende Menschen in Hongkong für Demokratie und Menschenrechte. Dabei kam es zu Zusammenstößen radikaler Aktivisten mit der Polizei. Protestierende blockierten Straßen, warfen Pflastersteine und Brandsätze. Nach Angaben eines Hongkonger Krankenhaus-Sprechers wurden 15 Menschen an unterschiedlichen Orten verletzt. Eine Person befindet sich demnach in kritischem Zustand. Die Zeitung "South China Morning Post" berichtet, einem Demonstranten sei von der Polizei in die Brust geschossen worden.

Beobachter erwarten, dass sich die Ausschreitungen bis zum Abend verschärfen. In Peking begeht die chinesische Regierung den Jahrestag mit einer großen Militärparade. Mehr als 15.000 Soldaten marschierten über den Platz des Himmlischen Friedens, die Volksarmee zeigte modernste Waffen. Präsident Xi erklärte, niemand könne die chinesische Nation auf ihrem Weg nach vorne stoppen.

"Unterdrückung, Einschüchterung und Furcht in China"

Die stellvertretende Vorsitzende der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe, die Grünen-Politikerin Bause, kritisierte im Deutschlandfunk (Audio-Link), dass Bundeskanzlerin Merkel bei ihrer jüngsten China-Reise Hongkong nicht besucht habe. Dies wäre ein klares Zeichen der Unterstützung für die Demokratiebewegung gewesen. Im Übrigen könne sie sich anlässlich des 70. Jahrestags nicht wirklich freuen. Bause verwies darauf, dass China in den letzten Jahren einen Weg vom autoritären zu einem totalitären System eingeschlagen habe. Unterdrückung, Einschüchterung und Furcht seien in der Volksrepublik allgegenwärtig, betonte Bause.



Der Sinologe Heilmann von der Universität Trier bezeichnete die Feier als Demonstration nach innen und außen. Nach innen solle kommuniziert werden, dass ohne die Kommunistische Partei dies alles nicht möglich gewesen wäre. Das Volk sollte nach Ansicht der Führung dankbar sein, sagte Heilmann im Deutschlandfunk. Nach außen wolle China demonstrieren, dass es nicht mehr herumgestoßen werden könne.