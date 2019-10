Mit einer großen Militärparade begeht China den 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik. Bei der größten Waffenschau in der Geschichte des Landes marschierten auf dem "Platz des Himmlischen Friedens" in Peking 15.000 Soldaten auf.

Außerdem werden hunderte Panzer, Flugzeuge und Waffensysteme wie nuklear bestückbare Internkontinentalraketen präsentiert. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sagte, sein Land wolle weiterhin den Weg einer friedlichen Entwicklung beschreiten. Das Militär werde aber resolut für die Souveränität und Sicherheit Chinas eintreten. Xi Jinping will am Tiananmen-Tor, dem Ort, an dem Mao Tse-tung nach seinem Sieg über die Kuomintang am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik ausrief, eine Ansprache halten. Außerdem sollen Gebäude und Wahrzeichen in ganz China mit Lichtshows in Szene gesetzt werden.

Proteste in Hongkong begleiten die große Schau

Auch in der Sonderverwaltungszone Hongkong haben Regierungsvertreter den 70. Jahrestag Chinas gefeiert. Die Demokratiebewegung hat weitere Proteste angekündigt. Sie wollen in der inzwischen zu China gehörenden ehemaligen britischen Kronkolonie einen "Tag der Trauer" abhalten. Alle Bewohner Hongkongs sollen deshalb schwarze Kleidung tragen. Xi hatte sich in einer Ansprache gestern an die Menschen in der chinesischen Sonderverwaltungszone gerichtet und ihnen zugesichert, am Prinzip "ein Land, zwei Systeme" festzuhalten.



Der Sinologe Heilmann von der Universität Trier bezeichnete die Feier als Demonstration nach innen und außen. Nach innen solle kommuniziert werden, dass ohne die Kommunistische Partei dies alles nicht möglich gewesen wäre. Das Volk sollte nach Ansicht der Führung dankbar sein, sagte Heilmann im Deutschlandfunk (Audio-Link). Nach außen wolle China demonstrieren, dass es nicht mehr herumgestoßen werden könne.