Waldbrände

In der Europäischen Union sind in diesem Jahr 700.000 Hektar Wald durch Feuer vernichtet worden. Das Bild aus Spanien ist wenige Tage alt. (UME/AP)

Damit hätten die Waldschäden durch Brände ein neues Rekordniveau erreicht, erklärte die EU-Kommission in Brüssel. In den vergangenen Monaten seien unter Koordinierung der Kommission 29 Flugzeuge und acht Hubschrauber zur Bekämpfung von ausgedehnten Flächenbränden in Europa eingesetzt worden. Am Boden seien sie durch hunderte Feuerwehrleute und mehr als 100 Fahrzeuge unterstützt worden.

Hauptursache der ausgedehnten Brände ist nach Angaben des Europäischen Waldbrand-Informationssystems "Effis" die anhaltende Trockenheit. Ein "Effis"-Sprecher bezeichnete die Situation als beunruhigend, da die Brandsaison gerade erst zur Hälfte vorbei sei.

