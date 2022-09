Polizisten gehen gegen einen nicht genehmigten Protest gegen die Teilmobilmachung vor. (picture alliance / dpa / TASS / Alexander Demianchuk)

Es habe mindestens 710 Festnahmen in 32 Städten gegeben, davon fast die Hälfte in Moskau, erklärte das Menschenrechtsportal ovd.info unter Berufung auf Augenzeugen. Auch die offizielle Kritik an der Teilmobilmachung nimmt zu. Der Chef des Menschenrechtsrats bei Kremlchef Putin, einer Institution mit beratender Funktion, forderte wörtlich, das "Knüppelsystem" vieler Einberufungsstellen im Land zu beenden. In der Region Jakutien in Sibirien räumte der Republikchef Nikolajew Fehler ein. Es seien Menschen eingezogen worden, die nicht unter die Mobilmachung fielen.

Nach Rückschlägen für die russische Invasions-Armee in der Ukraine hatte Putin eine Teilmobilmachung der Streitkräfte angekündigt. Laut dem Dekret sollen rund 300.000 Reservisten einberufen werden. Die russischen Behörden bestätigten eine erhebliche Zunahme an aus Russland kommenden Autos an der Grenze zu Georgien. Mehr als 2000 Fahrzeuge warteten darauf, einen Grenzübergang zu passieren.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.