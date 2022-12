Russischer Angriffskrieg

Zerstörte Brücke im Süden der Ukraine (picture alliance / AA / Narciso Contreras)

Der stellvertretende ukrainische Innenminister Jenin sagte im Fernsehen, es gehe unter anderem um Gas-Pipelines, Umspannwerke und Brücken. Seit Oktober beschießt das russische Militär gezielt Energieversorgungsanlagen in der Ukraine. Das Stromnetz ist stark beschädigt. Am Vormittag wurde in der Ukraine landesweit Luftalarm ausgelöst.

In der vergangenen Nacht wurden erneut russische Luftangriffe aus mehreren Regionen gemeldet, unter anderem aus Charkiw und der kürzlich von der Ukraine zurückeroberten Stadt Cherson.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.