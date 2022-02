Filmfestspiele 72. Berlinale beginnt - 18 Filme konkurrieren um Bären

In Berlin beginnen am Abend die 72. Internationalen Filmfestspiele. Zum Auftakt läuft der neue Film des französischen Regisseurs Francois Ozon mit dem Titel "Peter von Kant". Um die Goldenen und Silbernen Bären konkurrieren 18 Filme. Die Trophäen werden am 16. Februar verliehen.

10.02.2022