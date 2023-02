Filmfestspiele

Gäste bei der Eröffnung der 73. Berlinale (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Zum Auftakt wurde am Abend die US-Komödie "She Came to Me" von Regisseurin Rebecca Miller gezeigt. Insgesamt sind bei der diesjährigen Berlinale Filme aus 67 Ländern zu sehen. 19 Filme konkurrieren im Wettbewerb um die Goldenen und Silbernen Bären, darunter fünf Produktionen aus Deutschland.

Am Rande der Eröffnungsfeier protestierten Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation. Zwei Mitglieder klebten sich am roten Teppich fest.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.