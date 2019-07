Der US-Flugzeughersteller Boeing stellt den Hinterbliebenen der Opfer zweier Unglücke Entschädigungszahlungen in Aussicht.

Wie das Unternehmen mitteilte, wird ein Fonds mit rund 100 Millionen Dollar eingerichtet. Es geht um die beiden Abstürze mit Maschinen vom Typ 737 MAX im vergangenen Oktober in Indonesien sowie im März dieses Jahres in Äthiopien. Dabei waren insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen. Das Geld soll auch Gemeinden zugute kommen, die von den Abstürzen betroffen sind. Es werde in Zusammenarbeit mit Nicht-Regierungsorganisationen und örtlichen Behörden in Programme etwa zugunsten von Ausbildung und Entwicklung investiert.