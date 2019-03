Die norwegische Fluggesellschaft Norwegian fordert Entschädigung vom Hersteller Boeing, weil die Maschinen des Typs 737 Max 8 derzeit in vielen Ländern nicht fliegen dürfen.

Norwegian besitzt 18 Flugzeuge dieses Typs. Es ist das erste Unternehmen, das finanzielle Forderungen gegen Boeing erhebt. Die EU und zahlreiche Staaten weltweit haben ihren Luftraum für die Maschinen gesperrt, weil binnen fünf Monaten zwei Flugzeuge dieses Typs abgestürzt sind. Bei dem jüngsten Unglück waren am Sonntag 157 Menschen ums Leben gekommen.



Der am Montag am Absturzort gefundene Flugschreiber der Unglücksmaschine soll im Ausland ausgewertet werden. In Äthiopien gibt es die dafür erforderliche technische Ausrüstung nicht, wie Ethiopian Airlines mitteilte.