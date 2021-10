Ein früherer Testpilot des US-Flugzeugbauers Boeing ist wegen seiner Rolle bei den Abstürzen zweier Maschinen des Herstellers vom Typ 737 MAX angeklagt worden.

Der ehemalige technische Chefpilot habe der US-Flugaufsichtsbehörde falsche, ungenaue und unvollständige Informationen über einen neuen Teil der Steuerung des Modells geliefert, erklärte das amerikanische Justizministerium. Der Beschuldigte muss sich vor einem Geschworenengericht im US-Bundesstaat Texas wegen Betrugs verantworten. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm bis zu einhundert Jahre Haft.



Die 737 MAX war 2017 zugelassen worden. Anschließend stürzten in Indonesien und in Äthiopien zwei Maschinen des Typs ab, wobei insgesamt 346 Menschen ums Leben kamen. In beiden Fällen hatte ein speziell entwickeltes Stabilisierungssystem falsche Daten übermittelt.

