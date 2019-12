Der Vorstandsvorsitzende des US-Luftfahrtunternehmens Boeing, Muilenburg, tritt im Zuge der Krise um den Flugzeugtyp 737 Max zurück.

Das teilte der Konzern in Chicago mit. Zum Nachfolger wurde der bisherige Verwaltungsratschef Calhoun ernannt; er soll den Vorstandsvorsitz ab 13. Januar übernehmen.



Der Führungswechsel sei notwendig, um Vertrauen wiederherzustellen, hieß es. Boeing wolle seine Beziehungen zu Regulierungsbehörden, Kunden und anderen Partnern reparieren und setze auf volle Transparenz.



Die 737-Max-Abstürze in Indonesien und Äthiopien mit mehr als 340 Toten haben Boeing in eine tiefe Krise gestürzt. In diesem Zusammenhang waren bereits häufiger Rücktrittsforderungen gegen Muilenburg laut geworden.



Der Konzern steht im Verdacht, die Maschinen überstürzt auf den Markt gebracht und dabei die Sicherheit vernachlässigt zu haben. Boeing weist dies zwar zurück, hat aber verschiedene Fehler und Pannen eingeräumt.