Zum 75. Jubiläum des Landes Nordrhein-Westfalen tagt das Kabinett heute nicht in Düsseldorf, sondern in Berlin.

In der Landesvertretung planen Regierungschef Laschet und seine Ministerinnen und Minister unter anderem über Maßnahmen zum Wiederaufbau in den Flutgebieten sowie über Hilfe für Menschen aus Afghanistan zu sprechen.



In Düsseldorf feierte der Landtag gestern das 75-jährige Bestehen Nordrhein-Westfalens. Parlamentspräsident Kuper sagte bei einem Festakt, angesichts der Flutkatastrophe, der Corona-Pandemie und der Ereignisse in Afghanistan falle es nicht leicht, diese Probleme loszulassen, um an die Gründung des Landes zu erinnern. Kuper dankte Großbritannien für dessen Engagement. Nordrhein-Westfalen wurde 1946 von der britischen Besatzungsbehörde gegründet.

